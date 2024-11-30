Какой нужно стаж, чтобы выйти на пенсию в 63 года

В 2024 году выйти на пенсию можно в 63 года при наличии от 21 года страхового стажа.

В Украине возраст для выхода на пенсию и право на ее получение определяется продолжительностью страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

Согласно планам до 2028 года это требование будет расти ежегодно. Это значит, что люди, не успевшие накопить необходимый стаж до достижения 60 лет, смогут выйти на заслуженный отдых только в возрасте 63 или 65 лет.

В 2024 году, чтобы получать пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 31 года стажа.

Для того чтобы выйти на пенсию в 63 года, количество страхового стажа должно составлять:

от 21 до 31 года стажа – в 2024 году;

от 22 до 32 лет стажа – в 2025 году;

от 23 до 33 лет стажа – в 2025 году;

от 24 до 34 лет стажа – в 2025 году;

от 25 до 35 лет стажа – с 2028 года.

Неизменным остается требование для 65-летних людей. По-прежнему они могут выйти на пенсию, если у них 15 лет страхового стажа.

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