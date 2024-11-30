Денис Шмыгаль рассказал, возможно ли частичное открытие авиапространства над Украиной

Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что ситуация с безопасностью не позволяет открыть воздушное пространство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ввиду ситуации безопасности частично открыть воздушное пространство пока невозможно. По его словам, нужно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Поэтому Шмыгаль отметил важность развития альтернативных маршрутов доставки грузов и перемещения пассажиров.

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