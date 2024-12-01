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В Украине изменилась стоимость полисов «Зеленая карта» — сколько теперь стоит

07:00, 1 декабря 2024
МТСБУ изменила стоимость некоторых полисов «Зеленая карта».
В Украине изменилась стоимость полисов «Зеленая карта» — сколько теперь стоит
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С 28 ноября в Украине изменилась стоимость полисов «Зеленая карта» – обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории стран Европы. Об этом сообщило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Цены для легковых автомобилей (пассажироемкость до 9 человек с водителем и массой до 3500 кг):

– 1173грн  15 дней действия договора;

– 1 869 грн – 1 месяц;

– 5 042 грн – 3 месяца;

– 13 041 грн – 1 год.

Для автобусов от 4 390 грн за 15 дней до 39 734 грн за 1 год.

Для грузовых автомобилей от 2 511 грн за 15 дней до 31 118 грн в год.

В ведомстве напомнили, что максимальный размер страховых платежей по договорам «Зеленая карта» в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса.

Платежи по таким договорам являются едиными для всех страховщиков-полных членов Бюро, поэтому следует следить за исполнением этого обязательства у своего страховщика.

Напомним, последний раз цены на полисы «Зеленая карта» меняли в июле.

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