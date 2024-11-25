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Исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных – Кабмин внес изменения

12:42, 25 ноября 2024
Правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.
Исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных – Кабмин внес изменения
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Кабмин постановлением от 22 ноября №1332 внес изменения в постановление №76, регулирующее правила бронирования работников.

В соответствии с изменениями установлено, что количество военнообязанных, занимающих должности в представительствах донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи и подлежащих бронированию, должно составлять не более 50% военнообязанных работников.

При этом бронированию подлежат только военнообязанные работники, которые непосредственно привлечены к выполнению задач проекта и определены такими согласно внутренним документам исполнителя (приказом, должностной инструкцией и т.п.).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривал бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности. Также мы публиковали широкий перечень общественных организаций и предприятий, которые имели право на бронирование из выполнения проектов грантовой помощи.

Также изменения предполагают, что бронирование военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, в случае отсутствия у них кода согласно ЕГРПОУ осуществляется средствами Портала Дия по спискам, формируемым уполномоченным лицом Минэкономики на основании обоснованного представления Секретариата Кабинета Министров Украины — по военнообязанным, которые являются работниками представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи.

Бронирование военнообязанных, работающих в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины, осуществляется средствами Портала Дия по спискам, формируемым уполномоченным лицом МИД на основании обоснованного представления центрального органа исполнительной власти, другого государственного органа, ответственного за исполнение обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины бронирование военнообязанный

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