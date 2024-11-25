СБУ задержала клирика УПЦ МП, который шпионил за военными и сливал их позиции врагу

Задержали настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ МП, который шпионил за ВСУ.

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Служба безопасности Украины разоблачила и задержала протоиерея одного из храмов Харьковской епархи УПЦ МП, собиравшего для российских спецслужб информацию о военных ВСУ в Харькове.

По данным СБУ, 43-летний протоиерей начал выполнять вражеские задачи в октябре 2024 года.

Он родился в Мелитополе и в течение 2009-2018 находился на территории РФ. Затем он приехал в Харьков, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.

По заказу россиян фигурант собирал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и имеющееся вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова.

Кроме того, протоиерей следил за маршрутами перемещения военной техники на передовую.

Собранную информацию клирик передавал агрессору через мессенджер, посылая отметки на Google-картах с подробными описаниями.

Следствие установило, что оккупанты планировали применить полученные разведданные для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям Сил обороны, которые защищают Харьков.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского информатора, задокументировала его преступления и задержала, чем предотвратила атаки противника.

Злоумышленнику объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Также у него обнаружены российские рубли и кремлевские награды.

Протоиерей находится под стражей.

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