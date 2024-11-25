Практика судов
  1. В Украине

СБУ задержала клирика УПЦ МП, который шпионил за военными и сливал их позиции врагу

19:29, 25 ноября 2024
Задержали настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ МП, который шпионил за ВСУ.
СБУ задержала клирика УПЦ МП, который шпионил за военными и сливал их позиции врагу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала протоиерея одного из храмов Харьковской епархи УПЦ МП, собиравшего для российских спецслужб информацию о военных ВСУ в Харькове.

По данным СБУ, 43-летний протоиерей начал выполнять вражеские задачи в октябре 2024 года.

Он родился в Мелитополе и в течение 2009-2018 находился на территории РФ. Затем он приехал в Харьков, где работал ИТ-специалистом епархиального управления УПЦ (МП) и был назначен настоятелем местного храма.

По заказу россиян фигурант собирал информацию о Силах обороны в регионе. В частности, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и имеющееся вооружение на украинских блокпостах вблизи Харькова.

Кроме того, протоиерей следил за маршрутами перемещения военной техники на передовую.

Собранную информацию клирик передавал агрессору через мессенджер, посылая отметки на Google-картах с подробными описаниями.

Следствие установило, что оккупанты планировали применить полученные разведданные для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям Сил обороны, которые защищают Харьков.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского информатора, задокументировала его преступления и задержала, чем предотвратила атаки противника.

Злоумышленнику объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с оккупантами. Также у него обнаружены российские рубли и кремлевские награды.

Протоиерей находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Харьков

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах

Новый порядок бронирования дает министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать.

Системные нарушители общественного порядка и домашние обидчики не смогут задекларировать найденное или полученное оружие – приказ МВД

В случае установления в заявлении о добровольном декларировании оружия и боеприпасов или материалах, собранных по декларированию, сведений, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения, руководитель органа полиции поручает их рассмотрение руководителю органа досудебного расследования для принятия решения о внесении сведений в ЕРДР.

Из закона об освобождении коррупционеров от перспектив тюрьмы путем сделок со следствием исключили норму о возможности конфисковать у них имущество

Кроме того, что коррупционеров смогут освобождать от наказания с испытанием, у них теперь не будут конфисковывать имущество – вступил в силу закон.

В Украине создадут новый Высший специализированный административный суд, куда судей будут отбирать международные эксперты вместе с ВККС – законопроект Кабмина

В отличие от законопроекта о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, внесенного Андреем Мотовиловцем, законопроект Ольги Стефанишиной не предусматривает сроков для проведения конкурса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду