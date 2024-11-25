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Компоненты из США, КНР, Японии – в ракетах, выпущенных Россией по Украине, обнаружили международные детали

15:01, 25 ноября 2024
Ракеты KN-23/KN-24 России в составе имеют детали из семи стран, в частности США и Великобритании.
Компоненты из США, КНР, Японии – в ракетах, выпущенных Россией по Украине, обнаружили международные детали
Фото: ГУР
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В северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24, которые Россия использовала для атак на Украину, обнаружены компоненты производства 19 компаний из семи стран, в частности США, КНР, Японии, Нидерландов, Германии, Великобритании и Швейцарии. Один из компонентов, преобразователь напряжения британского производителя XP Power, изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Информацию подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, Россия получила от Северной Кореи более 100 таких ракет, и их первый запуск состоялся в конце 2023 года.

После поставки ракет Пхеньян также направил своих военных специалистов в Россию, которые обслуживали пусковые установки и участвовали в военных преступлениях против Украины. Жертвами ракетных ударов, в результате использования KN-23/KN-24, стали мирные жители как в прифронтовых зонах, так и в более отдаленных регионах Украины.

Среди погибших от этих ракет есть четыре человека, которые 2 января 2024 года стали жертвами попадания ракеты в киевскую многоэтажку. 11 августа того же года, обломки ракеты унесли жизни четырехлетнего мальчика и его отца в Киевской области, еще три человека получили ранения.

Главное управление разведки подчеркивает, что Россия, Северная Корея и Иран активно используют схемы для обхода международных санкций с целью обеспечения своих военных программ. Это требует усиления экспортного контроля и международной реакции на эти нарушения.

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