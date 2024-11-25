Компоненти із США, КНР, Японії – в ракетах, випущених Росією по Україні, виявили міжнародні деталі

Ракети KN-23/KN-24 Росії у складі мають деталі з семи країн, зокрема США та Великої Британії.

Фото: ГУР

У північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24, які Росія використала для атак на Україну, виявлено компоненти виробництва 19 компаній з семи країн, зокрема США, КНР, Японії, Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Швейцарії. Один з компонентів, перетворювач напруги британського виробника XP Power, виготовлений у лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Інформацію підтвердили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, Росія отримала від Північної Кореї понад 100 таких ракет, і їх перший запуск відбувся наприкінці 2023 року.

Після постачання ракет Пхеньян також направив своїх військових фахівців до Росії, які обслуговували пускові установки та брали участь у військових злочинах проти України. Жертвами ракетних ударів, внаслідок використання KN-23/KN-24, стали мирні жителі як у прифронтових зонах, так і в більш віддалених регіонах України.

Серед загиблих від цих ракет є четверо людей, які 2 січня 2024 року стали жертвами влучання ракети в київську багатоповерхівку. 11 серпня того ж року, уламки ракети забрали життя чотирирічного хлопчика та його батька на Київщині, ще троє осіб отримали поранення.

Головне управління розвідки підкреслює, що Росія, Північна Корея та Іран активно використовують схеми для обходу міжнародних санкцій з метою забезпечення своїх військових програм. Це вимагає посилення експортного контролю та міжнародної реакції на ці порушення.

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