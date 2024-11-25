На Львівщині викрили три благодійні фонди, які незаконно завезли понад 700 автомобілів

Зловмисники налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ.

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили три благодійні фонди, які забезпечили ввезення на територію України понад 700 вживаних легкових автомобілів без сплати відповідних митних платежів. Про це повідомляє БЕБ.

Встановлено, що група осіб, до якої входили громадяни України та Молдови, налагодили незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Насправді автівки реалізовувались за готівку.

Детективи провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, компʼютерну техніку.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (Контрабанда підакцизних товарів) триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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