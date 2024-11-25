Во Львовской области разоблачили три благотворительных фонда, которые незаконно завезли более 700 автомобилей

Злоумышленники наладили незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ.

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили три благотворительных фонда, которые обеспечили ввоз на территорию Украины более 700 подержанных легковых автомобилей без уплаты соответствующих таможенных платежей. Об этом сообщает БЭБ.

Установлено, что группа лиц, в которую входили граждане Украины и Молдовы, наладили незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи нуждам ВСУ. На самом деле авто реализовывались за наличные.

Детективы провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли документы, 17 транспортных средств, компьютерную технику.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда подакцизных товаров) продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

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