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СБУ затримала клірика УПЦ МП, який шпигував за військовими та зливав їхні позиції ворогу

19:29, 25 листопада 2024
Затримали настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який шпигував за ЗСУ.
СБУ затримала клірика УПЦ МП, який шпигував за військовими та зливав їхні позиції ворогу
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила та затримала протоієрея одного із храмів Харківської єпархі УПЦ МП, який збирав для російських спецслужб інформацію про військових ЗСУ в Харкові. 

За даними СБУ,  43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року.

Він народився у Мелітополі і протягом 2009-2018 року перебував на території РФ. Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.

На замовлення росіян фігурант збирав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.

Крім того, протоієрей стежив за маршрутами переміщення військової техніки на передову.

Зібрану інформацію клірик передавав агресору через месенджер, надсилаючи позначки на Google-картах із детальними описами.

Слідство встановило, що окупанти планували застосувати отримані розвіддані для завдання ракетно-бомбових ударів по позиціях Сил оборони, які захищають Харків.

Служба безпеки завчасно викрила російського інформатора, задокументувала його злочини та затримала, чим запобігла атакам противника.

Зловмиснику оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

Протоієрей перебуває під вартою.

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СБУ Харків

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