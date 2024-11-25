Виконавці грантових проектів матимуть право забронювати не більше 50% військовозобов’язаних – Кабмін вніс зміни

Уряд скоротив відсоток осіб, які мають право на бронювання у представництвах донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Кабмін постановою від 22 листопада №1332 вніс зміни до постанови №76, яка регулює правила бронювання працівників.

Відповідно до змін встановлено, що кількість військовозобов’язаних, які займають посади у представництвах донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги та підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% кількості військовозобов’язаних працівників.

При цьому бронюванню підлягають лише ті військовозобов’язані працівники, які безпосередньо залучені до виконання завдань проекту та визначені такими згідно з внутрішніми документами виконавця (наказом, посадовою інструкцією тощо).

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня №650, передбачав бронювання до 100% для виконавців грантових проектів, незалежно від спрямування їх діяльності. Також ми публікували широкий перелік громадських організацій та підприємств, які мали право на бронювання на підставі виконання проектів грантової допомоги.

Також зміни передбачають, що бронювання військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, у разі відсутності у них коду згідно з ЄДРПОУ здійснюється засобами Порталу Дія за списками, які формуються уповноваженою особою Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання Секретаріату Кабінету Міністрів України — щодо військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Бронювання військовозобов’язаних, які працюють у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України, здійснюється засобами Порталу Дія за списками, які формуються уповноваженою особою МЗС на підставі обґрунтованого подання центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, відповідального за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.

Автор: Наталя Мамченко

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