Практика судів
  1. В Україні

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові

14:04, 30 листопада 2024
Через ракетний удар і загинуло семеро місцевих жителів, серед них – дитина.
СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомляє, що заочно оголошено підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові.

Правоохоронці СБУ та прокуратури зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова – командувача угрупованням військ «Захід» збройних сил РФ.

Як стало відомо, 19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка.

Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу «Іскандер-М», запуск якої здійснили з території Курської області.

Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Крім того, під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ росія Чернігів війна ракетний удар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку – зміни до положення про ВЛК від Міноборони

Скасування норми про виключення з військового обліку непридатних військовозобов’язаних та військовослужбовців викликає питання, як така новела узгоджується із законом про військовий обов’язок.

Факт перебування у розшуку за порушення військового обліку блокуватиме можливість бронювання

Чоловіки, які не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку не зможуть розраховувати на бронювання.

МВС і Мінюст затвердили зміни задля виконання рішень судів про обмеження порушників військового обліку у праві керування авто

Встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами – МВС і Мінюст внесли зміни до порядку взаємодії задля виконання рішень судів щодо ухилянтів.

Для чого потрібні нові правила розподілу справ в суді та коли вони набудуть чинності – коментар голови Ради суддів України

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду набуде чинності тільки після розробки нового програмного забезпечення та окремого повідомлення РСУ, що відбудеться до кінця 2024 року.

Виконавці грантових проектів матимуть право забронювати не більше 50% військовозобов’язаних – Кабмін вніс зміни

Уряд скоротив відсоток осіб, які мають право на бронювання у представництвах донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду