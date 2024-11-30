СБУ повідомила про підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові

Через ракетний удар і загинуло семеро місцевих жителів, серед них – дитина.

Фото: СБУ

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Служба безпеки України повідомляє, що заочно оголошено підозру російському генералу, який наказав ударити «Іскандером» по драмтеатру у Чернігові.

Правоохоронці СБУ та прокуратури зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова – командувача угрупованням військ «Захід» збройних сил РФ.

Як стало відомо, 19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка.

Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу «Іскандер-М», запуск якої здійснили з території Курської області.

Унаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Крім того, під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян.

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