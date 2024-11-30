Новим механізмом забезпечуються подолання схем ухилення під час здійснення платниками операцій з експорту сільськогосподарської продукції.

Фото: agroapp.com.ua

З 1 грудня в Україні запрацює режим експортного забезпечення для окремих сільськогосподарських товарів таких як пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, мед, горіхи волоські та інші. Про це повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, цим механізмом забезпечуються подолання схем ухилення під час здійснення платниками операцій з експорту сільськогосподарської продукції, повернення валюти до держави та головне - рівні умови ведення господарської діяльності платників податків.

«Хочу подякувати Національному банку України, Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики, ДПС та ДМС за проведену кропітку роботу з впровадження нового механізму роботи аграрного бізнесу.

Але, все ще попереду і головне кожному з вказаних органів почути платника з його проблемою чи питанням.

А платників закликаю бути доброчесними, сплачувати податки державі і не перекладати своє зобов’язання зі сплати податків на плечі інших податково свідомих платників», - додав він.

Також ми писали, що Кабмін скасував ліцензування для зернових та олійних культур з 1 грудня.

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