Практика судов
  1. В Украине

В Украине заработает режим экспортного обеспечения для отдельных сельскохозяйственных товаров

13:38, 30 ноября 2024
Новым механизмом обеспечиваются преодоление схем уклонения при осуществлении плательщиками операций по экспорту сельскохозяйственной продукции.
В Украине заработает режим экспортного обеспечения для отдельных сельскохозяйственных товаров
Фото: agroapp.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 декабря в Украине заработает режим экспортного обеспечения для отдельных сельскохозяйственных товаров, таких как пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, мед, орехи грецкие и другие. Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, этим механизмом обеспечиваются преодоление схем уклонения при осуществлении плательщиками операций по экспорту сельскохозяйственной продукции, возврат валюты к государству и главное – равные условия ведения хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

«Хочу поблагодарить Национальный банк Украины, Минэкономики, Минфин, Минагрополитику, ГНС и ДМС за проведенную кропотливую работу по внедрению нового механизма работы аграрного бизнеса.

Но, все еще впереди и главное для каждого из указанных органов услышать плательщика с его проблемой или вопросом.

А плательщиков призываю быть доброчестными, платить налоги государству и не перекладывать свое обязательство по уплате налогов на плечи других налогово-сознательных плательщиков», - добавил он.

Также сообщалось, что Кабмин отменил лицензирование для зерновых и масличных культур с 1 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Факт пребывания в розыске за нарушение военного учета будет блокировать возможность бронирования

Мужчины, не уточнившие персональные данные или находящиеся в розыске, не смогут рассчитывать на бронирование.

МВД и Минюст утвердили изменения во исполнение решений судов об ограничении нарушителей военного учета в праве вождения авто

Установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами – МВД и Минюст внесли изменения в порядок взаимодействия для выполнения решений судов по уклонистам.

Для чего нужны новые правила распределения дел в суде и когда они вступят в силу – комментарий председателя Совета судей Украины

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступит в силу только после разработки нового программного обеспечения и отдельного сообщения Совета судей, которое состоится до конца 2024 года.

Исполнители грантовых проектов будут иметь право забронировать не более 50% военнообязанных – Кабмин внес изменения

Правительство сократило процент лиц, имеющих право на бронирование в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду