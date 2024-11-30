Новым механизмом обеспечиваются преодоление схем уклонения при осуществлении плательщиками операций по экспорту сельскохозяйственной продукции.

Фото: agroapp.com.ua

С 1 декабря в Украине заработает режим экспортного обеспечения для отдельных сельскохозяйственных товаров, таких как пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, мед, орехи грецкие и другие. Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, этим механизмом обеспечиваются преодоление схем уклонения при осуществлении плательщиками операций по экспорту сельскохозяйственной продукции, возврат валюты к государству и главное – равные условия ведения хозяйственной деятельности налогоплательщиков.

«Хочу поблагодарить Национальный банк Украины, Минэкономики, Минфин, Минагрополитику, ГНС и ДМС за проведенную кропотливую работу по внедрению нового механизма работы аграрного бизнеса.

Но, все еще впереди и главное для каждого из указанных органов услышать плательщика с его проблемой или вопросом.

А плательщиков призываю быть доброчестными, платить налоги государству и не перекладывать свое обязательство по уплате налогов на плечи других налогово-сознательных плательщиков», - добавил он.

Также сообщалось, что Кабмин отменил лицензирование для зерновых и масличных культур с 1 декабря.

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