Кабмин отменил лицензирование для зерновых и масличных культур с 1 декабря

Правительство отменяет лицензирование и вводит режим экспортного обеспечения.

С 1 декабря 2024 года в Украине отменяется режим лицензирования для отдельных видов аграрной продукции, в частности зерновых, бобовых, масличных культур и масла. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров на заседании 29 ноября 2024 года.

«Правительство стремится уменьшить количество разрешительной документации и цифровизировать все разрешительные процедуры для бизнеса. С 1 декабря заработает режим экспортного обеспечения, который позволит в автоматическом режиме отслеживать экспорт отдельных видов агропродукции. Чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, мы отменяем лицензирование экспорта соответствующих сельскохозяйственных товаров, которое ранее ввели для возврата валютной выручки. Это упростит условия ведения бизнеса для экспортеров агропродукции», - пояснил Тарас Качка, заместитель Министра экономики и Торговый представитель Украины.

Отмена лицензирования, по словам чиновника, поможет избежать недоразумений при таможенном оформлении товаров, однако лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в некоторые страны, в частности Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, останется без изменений.

Режим экспортного обеспечения предусматривает:

экспорт только зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость;

установление минимальных экспортных цен на продукцию, подлежащую экспортному обеспечению;

электронный обмен данными между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой для контроля за выполнением требований законодательства;

специальные правила составления и регистрации налоговых накладных.

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