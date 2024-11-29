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Кабмін скасував ліцензування для зернових та олійних культур з 1 грудня

21:57, 29 листопада 2024
Уряд скасовує ліцензування та вводить режим експортного забезпечення.
Кабмін скасував ліцензування для зернових та олійних культур з 1 грудня
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З 1 грудня 2024 року в Україні скасовується режим ліцензування для окремих видів аграрної продукції, зокрема зернових, бобових, олійних культур та олії. Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом Міністрів на засіданні 29 листопада 2024 року.

«Уряд прагне зменшити кількість дозвільної документації і цифровізувати всі дозвільні процедури для бізнесу. З 1 грудня запрацює режим експортного забезпечення, який дозволить в автоматичному режимі відстежувати експорт окремих видів агропродукції. Щоб запобігти подвійному контролю з боку держави, ми скасовуємо ліцензування експорту відповідних сільськогосподарських товарів, яке раніше запровадили для повернення валютної виручки. Це спростить умови ведення бізнесу для експортерів агропродукції», — пояснив Тарас Качка, заступник Міністра економіки та Торговий представник України.

Скасування ліцензування, за словами чиновника, допоможе уникнути непорозумінь під час митного оформлення товарів, проте ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, соняшникового насіння та ріпаку в деякі країни, зокрема Болгарію, Румунію, Словаччину, Угорщину та Польщу, залишиться без змін.

Режим експортного забезпечення передбачає:

  • експорт тільки зареєстрованими платниками податку на додану вартість;
  • встановлення мінімальних експортних цін на продукцію, що підлягає експортному забезпеченню;
  • електронний обмін даними між Національним банком, Державною податковою службою та Державною митною службою для контролю за виконанням вимог законодавства;
  • спеціальні правила складання та реєстрації податкових накладних.

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Кабінет Міністрів України експерт

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