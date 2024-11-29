Олаф Шольц розповів Володимиру Зеленському деталі свого дзвінка Путіну

Володимир Зеленський наголосив, що важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали.

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Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером ФРН Олафом Шольцом обговорив двосторонні кроки та кроки партнерів, які можуть посилити Україну. В свою чергу, Шольц розповів Президенту про деталі свого дзвінка російському диктатору.

«Провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та подякував за лідерство в допомозі Україні системами ППО – дуже ефективними «петріотами» та IRIS-T, які вже врятували тисячі життів. Вдячний канцлеру за готовність і надалі підтримувати Україну, зокрема нашу оборону проти російської агресії та нашу стійкість. Обговорили, які наші двосторонні кроки та кроки партнерів можуть посилити Україну», - зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що важливо, щоб тиск на Росію збільшувався і щоб українські позиції міцнішали, бо саме це буде змушувати Росію до справжнього миру.

За словами Володимира Зеленського, канцлер Німеччини розповів про деталі свого дзвінка Путіну.

«Очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватця війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі», - наголосив Президент.

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