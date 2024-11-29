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Урсула Фон дер Ляйєн створює команду для реалізації плану конкурентоспроможності Маріо Драгі

15:10, 29 листопада 2024
Урсула фон дер Ляйєн анонсувала нову команду для боротьби з економічними викликами Європи.
Урсула Фон дер Ляйєн створює команду для реалізації плану конкурентоспроможності Маріо Драгі
Джерело фото: ArmyInform
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала створення нової команди чиновників, яка має на меті реалізувати план конкурентоспроможності, запропонований колишнім президентом Європейського центрального банку Маріо Драгі. Метою цієї цільової групи буде перетворення рекомендацій Драгі на конкретні пропозиції та можливе законодавство, що забезпечить подолання економічних викликів Європи. Про це повідомляє Politico.

Звіт Маріо Драгі, опублікований у вересні, висуває низку важливих ідей для боротьби з економічними загрозами, зокрема «повільною агонією» Європи, яку він пов’язує з недостатніми інвестиціями в інновації, фрагментацією фінансових ринків та залежністю від неєвропейських компаній у виробництві стратегічних товарів і послуг. У своїй політичній програмі на другий термін фон дер Ляйєн включила ці рекомендації, серед яких — спільні запозичення ЄС.

Представляючи свою команду перед Європейським парламентом, фон дер Ляйєн наголосила на важливості ініціативи «компас конкурентоспроможності», що має на меті скоротити інноваційний розрив між Європою і Сполученими Штатами, а також сприяти декарбонізації економіки ЄС та підвищенню економічної незалежності.

Конкретні деталі створення цієї групи, включаючи залучення осіб, які допомагали Драгі в підготовці його дослідження, ще опрацьовуються. Очікується, що група працюватиме в рамках генерального секретаріату ЄС, що дасть їй безпосередній доступ до виконавчої влади Євросоюзу.

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