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Урсула Фон дер Ляйен создает команду для реализации плана конкурентоспособности Марио Драги

15:10, 29 ноября 2024
Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую команду для борьбы с экономическими вызовами Европы.
Урсула Фон дер Ляйен создает команду для реализации плана конкурентоспособности Марио Драги
Источник фото: ArmyInform
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание новой команды чиновников, которая имеет целью реализовать план конкурентоспособности, предложенный бывшим президентом Европейского центрального банка Марио Драги. Целью этой целевой группы будет превращение рекомендаций Драги в конкретные предложения и возможное законодательство, которое обеспечит преодоление экономических вызовов Европы. Об этом сообщает Politico.

Отчет Марио Драги, опубликованный в сентябре, выдвигает ряд важных идей для борьбы с экономическими угрозами, в частности «медленной агонией» Европы, которую он связывает с недостаточными инвестициями в инновации, фрагментацией финансовых рынков и зависимостью от неевропейских компаний в производстве стратегических товаров и услуг. В своей политической программе на второй срок фон дер Ляйен включила эти рекомендации, среди которых - совместные заимствования ЕС.

Представляя свою команду перед Европейским парламентом, фон дер Ляйен подчеркнула важность инициативы «компас конкурентоспособности», цель которой - сократить инновационный разрыв между Европой и Соединенными Штатами, а также способствовать декарбонизации экономики ЕС и повышению экономической независимости.

Конкретные детали создания этой группы, включая привлечение лиц, которые помогали Драги в подготовке его исследования, еще прорабатываются. Ожидается, что группа будет работать в рамках генерального секретариата ЕС, что даст ей непосредственный доступ к исполнительной власти Евросоюза.

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Еврокомиссия

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