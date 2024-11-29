Конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что для того чтобы выиграть войну против РФ Украине нужно мобилизовать всю страну.

Фото: Голос Америки

Конгрессвумен Виктория Спартц в эфире CNN заявила, что нужно Украине для того, чтобы победить в войне с РФ. Она отметила, что следует мобилизовать всю страну как СССР во Второй мировой войне.

По ее словам, нельзя, чтобы только молодые гибли.

"Если Украина хочет выиграть войну против России, которая имеет много своих людей и не переживает, сколько их погибнет, нужно мобилизовать всю страну. Вы знаете, как Советский Союз боролся во Второй мировой войне — от детей до пожилых людей, каждый делал свой вклад в войну. Нельзя, чтобы только молодые храбрые люди гибли за других и думать, что этого достаточно, чтобы сдержать очень жестокую силу с большими деньгами и без каких-либо ограничений в количестве жертв", - заявила Спартц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет.

Со временем советник Президента Дмитрий Литвин прокомментировал призыв Штатов снизить мобилизационный возраст.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что тема возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет поднимается на переговорах с международными партнерами, в том числе с США.

Народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет.

Военная 92-я отдельная штурмовая бригада Евгения Закревская считает, что в Украине нужно ввести обязательную мобилизацию женщин.

Кстати, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил мобилизацию женщин в Украине.

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