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Україна має мобілізувати всю країну, — конгресвумен Вікторія Спартц

14:54, 29 листопада 2024
Конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що для того, щоб виграти війну проти РФ Україні потрібно мобілізувати всю країну.
Україна має мобілізувати всю країну, — конгресвумен Вікторія Спартц
Фото: Голос Америки
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Конгресвумен Вікторія Спартц в ефірі CNN заявила, що потрібно Україні для того, щоб перемогти у війні з РФ. Вона зазначила, що потрібно мобілізувати всю країну як СРСР у Другій світовій війні. 

За її словами, не можна, щоб тільки молоді гинули.

"Якщо Україна хоче виграти війну проти Росії, яка має багато своїх людей і не переймається, скільки їх загине, потрібно мобілізувати всю країну. Ви знаєте, як Радянський Союз боровся у Другій світовій війні — від дітей до старших людей, кожен робив свій внесок у війну. Не можна, щоб лише молоді хоробрі люди гинули за інших і думати, що цього буде достатньо, щоб стримати дуже жорстоку силу з великими грошима і без будь-яких обмежень у кількості жертв", - заявила Спартц.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років.

Згодом радник Президента Дмитро Литвин прокоментував заклик Штатів знизити мобілізаційний вік.

Речник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що тема можливого зниження мобілізаційного віку до 18 років порушується на переговорах з міжнародними партнерами, зокрема зі США.

Народний депутат та секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що  призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська вважає, що в Україні треба запровадити обов’язкову мобілізацію жінок. 

Доречі посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний допустив мобілізацію жінок в Україні.

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росія Україна війна мобілізація

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