НАЗК назвало топ-10 корупційних ризиків у МСЕК щодо встановлення інвалідності

У НАЗК виокремили джерела та ідентифікували десять головних корупційних ризиків МСЕК щодо встановлення інвалідності.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що перевірило стан імплементації рекомендацій, визначених у дослідженні «Топ-10 корупційних ризиків медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності», яке було проведено у 2021 році та актуалізувало дослідження з урахуванням правового режиму воєнного стану. Про це інформує офіційний сайт НАЗК.

НАЗК зібрало та проаналізувало інформацію щодо впровадження попередніх рекомендацій для мінімізації корупційних ризиків у роботі медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

«Результати моніторингу імплементації рекомендацій підтверджують, що більшість заходів, запропонованих НАЗК для органів державної влади у попередньому дослідженні, наразі або у процесі імплементації, або не імплементовані. НАЗК наголошує, що виконання рекомендацій органами державної влади у попередні роки мінімізувало б корупційні ризики та дозволило б запобігти виникненню численних корупційних схем», - заявили у НАЗК.

Зазначається, що фахівці НАЗК виокремили джерела та ідентифікували десять головних корупційних ризиків МСЕК щодо встановлення інвалідності. Це:

корупційні домовленості на основі особистого контакту заявника із головою чи членом МСЕК;

посередництво посадової особи державного органу у досягненні корупційної домовленості із головою та/чи членами МСЕК;

регіональна співпраця голови та/чи членів різних МСЕК з метою одержання неправомірної вигоди;

посередництво громадян без статусу посадових чи службових осіб у досягненні корупційної домовленості із головою та/чи членами МСЕК;

пришвидшення підготовки лікарем направлення та необхідного пакета документів на МСЕК без ознак їх підробки за умови отримання неправомірної вигоди;

підготовку лікарем пакета підроблених первинних документів без сприяння у подальшому прийнятті рішення МСЕК;

«комплексна» корупційна послуга - інвалідність «під ключ»;

використання паперового документообігу для корупційних зловживань МСЕК;

оформлення МСЕК документів військовозобов’язаним щодо фіктивної інвалідності для сприяння незаконному перетину ними державного кордону;

змова лікарів МСЕК для вимагання неправомірної вигоди від громадян.

Актуалізоване дослідження сформовано на основі комплексного аналізу. Зокрема, НАЗК проаналізувало чинні нормативно-правові акти та ключові законопроєкти у сфері реформування МСЕК, міжнародний досвід, щоб дослідити найкращі практики організації МСЕК, а також аналіз судових рішень, які ілюструють конкретні випадки вчинення корупційних правопорушень. Завершальним етапом дослідження стало проведення анонімних інтерв’ю з ключовими учасниками процесу — військовими, цивільними пацієнтами та представниками медичних закладів, які надали важливу інформацію для оцінки реального стану справ у системі МСЕК.

«Стратегічний аналіз корупційних ризиків МСЕК продемонстрував, що чинні процедури є занадто складними, непрозорими та мають багато недоліків, які сприяють корупції», - повідомили у НАЗК.

З урахуванням запропонованих Урядом законодавчих ініціатив, пов’язаних із впровадженням оцінювання повсякденного функціонування особи, Агентство запропонувало визначити чіткий та прозорий механізм проведення такого оцінювання, зокрема:

граничний строк проведення оцінювання, чіткі критерії визначення етапів проведення оцінки, підстави проведення повторного/позачергового оцінювання;

чіткі вимоги до формування складу експертних команд (шляхом автоматичного формування команд із запровадженням єдиної автоматизованої системи), визначення їх кількісного та персонального складу, підстав та основних компонентів процедури прийняття ними рішень з оцінювання;

поширення на членів експертних команд вимог та обмежень, визначених Законом України «Про запобігання корупції» з метою запобігання прийняттю ними рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

ключових вимог щодо функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері охорони здоров’я та порядку доступу до розміщеної в ній інформації;

вичерпного переліку функцій експертних команд.

«Для виконання наданих НАЗК рекомендацій потрібна активна позиція відповідних органів влади. Тільки тоді буде можливість мінімізувати ідентифіковані корупційні ризики, виконати вимоги з несумісності корупційних практик у процедурах медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності та зменшити навантаження на правоохоронну та судову системи», - прокоментував оприлюднене дослідження голова НАЗК Віктор Павлущик.

Раніше «Судово-юридична газета» сообщала, що Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.

Додамо, у МОЗ пояснили, яку роль виконуватиме лікуючий лікар для встановлення інвалідності у рамках реформи МСЕК.

Крім того, Президент підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК.

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