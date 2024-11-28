У МОЗ пояснили, яку роль виконуватиме лікуючий лікар для встановлення інвалідності у рамках реформи МСЕК

Нова система прийде на заміну застарілій МСЕК і стане прозорішою, зручнішою та наближеною до потреб пацієнтів, зазначають у МОЗ.

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У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що запровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування викликало чимало запитань. Одне з них — хто є лікуючим лікарем і які його завдання. Відтак, у МОЗ вирішили пояснити.

Так, згідно поясненням, нова система прийде на заміну застарілій медико-соціальній експертизі (МСЕК) і стане прозорішою, зручнішою та наближеною до потреб пацієнтів.

Лікуючий лікар — це профільний спеціаліст, який супроводжує пацієнта під час його лікування та обстеження за основним захворюванням. Його основне завдання — надавати медичну допомогу, організовувати обстеження та оформлювати направлення на оцінювання повсякденного функціонування в разі необхідності. У більшості випадків це лікар вузького профілю, чия спеціалізація відповідає основному захворюванню, що спричинило інвалідизацію.

«Нова система створена для того, щоб зробити шлях пацієнта простішим, а роботу лікарів — зрозумілішою та ефективнішою», - кажуть у МОЗ.

У інфографіці нижче детальне пояснення:

Як розповідала «Судово-юридична газета», Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт 12178, в якому прописана концепція реформування медико-соціальних експертних комісій. Як зазначив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, законопроєкт передбачає ліквідацію всіх МСЕК з 1 січня 2025 року.

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