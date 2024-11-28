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У Трампа обирають кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні

10:44, 28 листопада 2024
Адміністрація Трампа може наполягати на тимчасовому заморожуванні війни, доки сторони проводитимуть переговори — CNN.
У Трампа обирають кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні
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Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волтц розглядає кілька варіантів завершення війни в Україні. Один із сценаріїв — заморожування війни та початок переговорів, інший — вступ України до НАТО в обмін на поступки територій. Про це пише CNN.

За даними видання, хоча деталі стратегії все ще опрацьовуються, чиновники Трампа швидше за все наполягатимуть на припиненні вогню на ранньому етапі, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки сторони проводитимуть переговори.

Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України.

Зазначається, що плани, які розглядає Волтц, включають пропозицію від Келлога, який був радником з питань національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

Як нагадує CNN, план Келлога передбачає, що продовження військової допомоги США Україні буде залежати від участі Києва в "мирних переговорах з Росією" та "офіційної політики США щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів". Тим часом бажання України приєднатися до НАТО було би "відкладено" на тривалий період, щоб "залучити Росію до столу переговорів".

За даними джерел, Волтц також розглянув окрему пропозицію, яку схвалив колишній посол Трампа в Німеччині Рік Гренелл.

Гренелл раніше висловлював підтримку створення "автономних областей" всередині України, хоча він не пояснив детально, як це буде виглядати.

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США Україна Дональд Трамп війна

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