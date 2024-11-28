Директор благодійного фонду та військовий переправляли ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-волонтерів — ДБР

За це зловмисники вимагали спочатку 6 тисяч доларів, а потім сума збільшувалась до 12 тисяч доларів.

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Перед судом постануть директор благодійного фонду та військовослужбовець, які переправляли ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-волонтерів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зокрема, директор благодійного фонду обіцяв оформити та видати «клієнту» волонтерське посвідчення для перетину державного кордону. Також прізвище чоловіка вносилось до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло виїхати з країни начебто за гуманітарними вантажами.

За цю послугу ділки попросили 6 тисяч доларів, потім сума збільшувалась до 12 тисяч доларів через «труднощі з оформленням».

У вартість послуги входило супроводження клієнта на всіх етапах проходження державного кордону України з Румунією.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця під час отримання частини оплати у сумі 8,5 тисяч доларів.

Військовослужбовець та директор благодійного фонду обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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