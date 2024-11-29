НАПК назвало топ-10 коррупционных рисков в МСЭК по установлению инвалидности

В НАПК выделили источники и идентифицировали десять главных коррупционных рисков МСЭК по установлению инвалидности.

Фото: nazk.gov.ua

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проверило состояние имплементации рекомендаций, определенных в исследовании «Топ-10 коррупционных рисков медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности», которое было проведено в 2021 году и актуализировало исследование с учетом правового режима военного положения. Об этом сообщает официальный сайт НАПК.

НАПК собрало и проанализировало информацию о внедрении предварительных рекомендаций для минимизации коррупционных рисков в работе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

«Результати моніторингу імплементації рекомендацій підтверджують, що більшість заходів, запропонованих НАЗК для органів державної влади у попередньому дослідженні, наразі або у процесі імплементації, або не імплементовані. НАЗК наголошує, що виконання рекомендацій органами державної влади у попередні роки мінімізувало б корупційні ризики та дозволило б запобігти виникненню численних корупційних схем», - заявили у НАЗК.

Зазначається, що фахівці НАЗК виокремили джерела та ідентифікували десять головних корупційних ризиків МСЕК щодо встановлення інвалідності. Це:

корупційні домовленості на основі особистого контакту заявника із головою чи членом МСЕК;

посередництво посадової особи державного органу у досягненні корупційної домовленості із головою та/чи членами МСЕК;

регіональна співпраця голови та/чи членів різних МСЕК з метою одержання неправомірної вигоди;

посередництво громадян без статусу посадових чи службових осіб у досягненні корупційної домовленості із головою та/чи членами МСЕК;

пришвидшення підготовки лікарем направлення та необхідного пакета документів на МСЕК без ознак їх підробки за умови отримання неправомірної вигоди;

підготовку лікарем пакета підроблених первинних документів без сприяння у подальшому прийнятті рішення МСЕК;

«комплексна» корупційна послуга - інвалідність «під ключ»;

використання паперового документообігу для корупційних зловживань МСЕК;

оформлення МСЕК документів військовозобов’язаним щодо фіктивної інвалідності для сприяння незаконному перетину ними державного кордону;

змова лікарів МСЕК для вимагання неправомірної вигоди від громадян.

Актуалізоване дослідження сформовано на основі комплексного аналізу. Зокрема, НАЗК проаналізувало чинні нормативно-правові акти та ключові законопроєкти у сфері реформування МСЕК, міжнародний досвід, щоб дослідити найкращі практики організації МСЕК, а також аналіз судових рішень, які ілюструють конкретні випадки вчинення корупційних правопорушень. Завершальним етапом дослідження стало проведення анонімних інтерв’ю з ключовими учасниками процесу — військовими, цивільними пацієнтами та представниками медичних закладів, які надали важливу інформацію для оцінки реального стану справ у системі МСЕК.

«Стратегічний аналіз корупційних ризиків МСЕК продемонстрував, що чинні процедури є занадто складними, непрозорими та мають багато недоліків, які сприяють корупції», - повідомили у НАЗК.

З урахуванням запропонованих Урядом законодавчих ініціатив, пов’язаних із впровадженням оцінювання повсякденного функціонування особи, Агентство запропонувало визначити чіткий та прозорий механізм проведення такого оцінювання, зокрема:

граничний строк проведення оцінювання, чіткі критерії визначення етапів проведення оцінки, підстави проведення повторного/позачергового оцінювання;

чіткі вимоги до формування складу експертних команд (шляхом автоматичного формування команд із запровадженням єдиної автоматизованої системи), визначення їх кількісного та персонального складу, підстав та основних компонентів процедури прийняття ними рішень з оцінювання;

поширення на членів експертних команд вимог та обмежень, визначених Законом України «Про запобігання корупції» з метою запобігання прийняттю ними рішень в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

ключових вимог щодо функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері охорони здоров’я та порядку доступу до розміщеної в ній інформації;

вичерпного переліку функцій експертних команд.

«Для виконання наданих НАЗК рекомендацій потрібна активна позиція відповідних органів влади. Тільки тоді буде можливість мінімізувати ідентифіковані корупційні ризики, виконати вимоги з несумісності корупційних практик у процедурах медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності та зменшити навантаження на правоохоронну та судову системи», - прокоментував оприлюднене дослідження голова НАЗК Віктор Павлущик.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что парламент принял в первом чтении законопроект 12178, в котором прописана концепция реформирования медико-социальных экспертных комиссий. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект предусматривает ликвидацию всех МСЭК с 1 января 2025 года.

Добавим, в Минздраве объяснили, какую роль будет выполнять лечащий врач для установления инвалидности в рамках реформы МСЭК.

Кроме того, Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК.

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