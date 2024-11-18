Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК

При подготовке к принятию в целом из законопроекта о МСЭК исчезла анонсированная норма о праве лица участвовать в заседании МСЭК онлайн, а с учетом ликвидации МСЭК с 2025 года пока неясно, как соотносится новый закон с реформой.

Президент Владимир Зеленский 18 ноября подписал закон об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы (законопроект 11225).

Инициатором ныне подписанного как закона законопроекта 11225 выступала председатель социального комитета Рады Галина Третьякова, которая в пояснительной записке указывала, что «законопроект имеет целью провести точечные изменения отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязанность лица проходить медицинское освидетельствование в МСЭК и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн)».

Впрочем, при подготовке проекта ко второму чтению из него исчезла норма о том, что «участие лица и формы участия лица (лично или дистанционно) в заседании медико-социальной экспертной комиссии определяются лицом самостоятельно».

Предлагается, чтобы перечень оснований, по которым заседания МСЭК проводятся в дистанционном формате или организуются выездные заседания МСЭК, или решения МСЭК принимаются заочно, определялся Кабмином.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады недавно рекомендовал к принятию другой законопроект Кабмина 12178 об отмене МСЭК с января 2025 года. МСЭК продолжают осуществлять свои полномочия до образования экспертных команд, но не позднее 31 декабря 2024 года. При этом Кабмину дается четыре месяца, чтобы утвердить план создания экспертных команд и передачи им от МСЭК соответствующих документов и дел.

Кроме того, 15 ноября Кабмин принял постановление «О некоторых вопросах введения оценки повседневного функционирования лица», которое определяет новый порядок проведения оценки и изменяет процесс медико-социальной экспертизы. Так, экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами.

Таким образом, новый закон, регулирующий работу МСЭК, несколько не отвечает замыслу о ликвидации МСЭК.

Что предусмотрено подписанным законом о МСЭК

Возвращаясь к подписанному 18 ноября закону о МСЭК, он фактически продуцирует многочисленные нормы, предусматривающие, что вопросы будут регулироваться не этим законом, а Кабмином в Положении о медико-социальной экспертизе и других актах. К примеру, именно Кабмин определит порядок обжалования решений МСЭК, а также основания и сроки лишения председателя и членов МСЭК членства в комиссиях любого уровня и права выполнять соответствующие функции.

При этом предполагается, что закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, но Кабмину дается месяц на принятие соответствующих нормативно-правовых актов.

В ч. 1 статьи 3 Закона «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» установлено, что инвалидность определяется путем экспертного обследования органами медико-социальной экспертизы Минздрава. Действующая до этого редакция предусматривала, что «инвалидность как мера потери здоровья определяется путем экспертного обследования в органах медико-социальной экспертизы Минздрава».

В Законе «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» устанавливается, что медико-социальная экспертиза – это установление степени устойчивого ограничения жизнедеятельности, группы инвалидности, причин и времени их наступления, а также доработка и утверждение индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью (ребенка с инвалидностью) в рамках стратегии компенсации на основе индивидуального реабилитационного плана (при наличии) и комплексного реабилитационного обследования лица с ограничением жизнедеятельности.

Также определено, что документы лица с ограничениями повседневного функционирования направляются для прохождения МСЭК с целью подтверждения устойчивого ограничения жизнедеятельности и установления статуса «лицо с инвалидностью» или «ребенок с инвалидностью» в случае выявления мультидисциплинарной реабилитационной командой признаков устойчивого ограничения жизнедеятельности.

Медико-социальную экспертизу проводят медико-социальные экспертные комиссии первого, второго и других уровней в соответствии с распределением, определенным Кабмином.

Решение МСЭК с мотивировочной частью (обоснованием такого решения) предоставляется лицу. Максимальные сроки принятия решения по результатам МСЭК определяются Кабмином.

Перечень оснований, по которым заседания МСЭК проводятся в дистанционном формате или организуются выездные заседания МСЭК, или решения МСЭК принимаются заочно, также определяется Кабмином.

Установлено, что МСЭК:

обеспечивают своевременный осмотр (переосмотр) совершеннолетних лиц с нарушениями здоровья, лиц с инвалидностью. В случае если лицо, обращающееся для установления инвалидности, не может прибыть на осмотр (переосмотр) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, осмотр (переосмотр) проводится по месту ее жительства (дома), в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для пожилых людей и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, в которых такое лицо находится на лечении;

вносят в централизованный банк данных по проблемам инвалидности информацию о лицах, прошедших медико-социальную экспертизу в порядке, определенном Кабмином.

Также уточнено, что во время проведения экспертизы на заседании МСЭК по заявлению лица может присутствовать его адвокат, законный представитель или представитель по доверенности, и/или врач или специалист по реабилитации в сфере здравоохранения, участие которого лицо обеспечивает самостоятельно. Заявление в произвольной форме должно содержать данные адвоката, законного представителя или представителя по доверенности, а также добровольное согласие лица на разглашение его медицинской информации.

Лицо, его адвокат, законный представитель или представитель по доверенности имеет право самостоятельно осуществлять видео-, аудиофиксацию заседания МСЭК относительно такого лица с использованием технических средств. Запись может быть приобщена к материалам, подаваемым в случае обжалования принятого решения. Лицо, его адвокат, законный представитель или представитель по доверенности имеет право с помощью собственных технических средств осуществить фотофиксацию документов, формируемых МСЭК в рамках рассмотрения дела лица. В случае несогласия с решением МСЭК первого уровня лицо имеет право подать в течение одного месяца после получения заключения письменную жалобу в МСЭК второго уровня.

Медико-социальная экспертная комиссия первого уровня, проводившая экспертизу, в 3-дневный срок после поступления соответствующей жалобы направляет все имеющиеся документы на рассмотрение в МСЭК второго уровня, которая в течение одного месяца со дня представления указанных документов производит повторный осмотр лица и принимает соответствующее решение.

Решение МСЭК второго уровня может быть обжаловано в течение одного месяца в орган, определенный Минздравом.

Решение МСЭК может быть отменено в рамках обжалования в МСЭК высшего уровня.

Также решение МСЭК может быть обжаловано в суд. При этом порядок обжалования решения МСЭК определяется Положением о медико-социальной экспертизе, утверждаемым Кабмином.

Порядок, основания и сроки лишения председателя и членов МСЭК членства в комиссиях любого уровня и права выполнять соответствующие функции (проводить медико-социальную экспертизу) определяются Положением о медико-социальной экспертизе, утверждаемым, опять же, Кабмином.

В ч. 4 статьи 23 Закона «О реабилитации в сфере здравоохранения» устанавливается, что в случае выявления мультидисциплинарной реабилитационной командой признаков устойчивого ограничения жизнедеятельности, что указывается в индивидуальном реабилитационном плане, лицо направляется для проведения экспертизы устойчивого ограничения жизнедеятельности и установления статуса «лицо с инвалидностью» или «ребенок с инвалидностью».

Автор: Наталя Мамченко

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