«Я извиняюсь за то, что с трибуны Верховной Рады поставил под сомнение решения украинских судов», – министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов сообщил, что у него не было намерений подвергать сомнению решения судов, но выполнить огромное количество судебных решений просто невозможно.

Фото: ukranews

Министр финансов Сергей Марченко 14 ноября принес извинения за свою эмоциональную речь во время парламентского часа вопросов к Правительству 20 сентября 2024 года.

Напомним, что, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 20 сентября, отвечая на вопросы председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой о перспективах выплаты 140 млрд. гривен по решениям национальных и международных судов по спорам с Пенсионным Фондом, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что «украинские суды принимают решения, которые фактически вредят интересам государства Украина, разбалансируя бюджет».

«По поводу судебных решений. Давайте определимся и будем откровенны. 140 миллиардов гривен – это непомерная цена в мирных условиях. Я считаю, потенциальным преступлением попытки в условиях военного времени пытаться решать вопросы с такими выплатами и искать эти средства», - отметил тогда Сергей Марченко.

Обвинения министра финансов возмутили судейское сообщество и некоторых народных депутатов – членов Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

В частности, на заявление Сергея Марченко отреагировал глава Совета судей Украины Богдан Монич.

«Судебная власть принимает решение на основе законов, а не бюджетных или политических интересов. Задолженность по судебным решениям является следствием невыполнения государством своих обязательств перед гражданами. Решения судов, защищающих права граждан, не могут считаться преступными или вредящими государству. Напротив, невыполнение таких решений является прямым нарушением прав человека и вредит государству как институции», - сообщил в ответ министру Богдан Монич.

Во время заседания Комитета ВР по вопросам правовой политике 14 ноября, куда министра финансов пригласили народные депутаты, Сергей Марченко признал, что был слишком эмоционален во время часа вопросов к Правительству и извинился за свою речь.

«Вообще я считаю, что комментировать решение судов – это не прерогатива министра. У меня нет сомнений, что мы должны выполнять решения судов. Я с уважением отношусь к представителям судебной власти и к решениям, которые ими принимаются. Я с большим уважением отношусь к судебной власти Украины в целом, и никак не буду влиять на суды», - сообщил Сергей Марченко.

Он рассказал, что его реакция была обусловлена ​​исключительно состоянием государственных финансов, не позволяющих осуществлять социальные выплаты в соответствии с решениями судов в надлежащем объеме.

«В последнее время приходится сдерживать большое количество обращений граждан, которые пытаются использовать нынешнее состояние, чтобы максимизировать свои выгоды. Учитывая, что мы сейчас очень уязвимы, меня это волнует. Проблема в том, что все эти решения мы не можем выполнить. Ни в мирное время, ни в военное время», - подчеркнул Сергей Марченко.

Отметим, что проект Бюджета на 2025 год предусматривает, что так называемая «чернобыльская пенсия» (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем гражданам, которые действительно проживали в зоне отчуждения с 1986 года по 1993 год.

Автор: Вячеслав Хрипун

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