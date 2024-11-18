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Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК

16:57, 18 ноября 2024
Станет возможным онлайн-участие в заседаниях МСЭК.
Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11225 об усовершенствовании медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Документ, в частности, предусматривает ряд обновлений:

  • возможность онлайн-участия людей в заседаниях МСЭК, что уменьшит затраты времени и средств для пациентов;
  • изменения в порядке установления инвалидности: предлагается вместо личного присутствия рассматривать документы для экспертизы;
  • внесение информации о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) для упрощения доступа врачей к данным и ускорения принятия решений и прозрачности.

Также адвокаты или другие уполномоченные представители людей с инвалидностью будут иметь право присутствовать на заседании МСЭК. Кроме того, пациенты смогут приглашать на заседания и своих врачей. Они смогут самостоятельно фотографировать или записывать заседания, а также документы, которые формирует комиссия при рассмотрении их дела.

Кроме того, Правительство должно установить максимальные сроки, в течение которых необходимо провести заседание МСЭК и принять решение. А еще установить перечень оснований, по которым заседания комиссии могут провести дистанционно либо принять решение заочно, либо организовать выездное заседание.

Также Кабмин должен установить исчерпывающий перечень грубых нарушений, за совершение которых члены МСЭК на определенный срок будут лишать членства в комиссиях всех уровней и права выполнять функции и принимать участие в принятии решений в области определения инвалидности. А также установить четкое разделение МСЭК на комиссии первого, второго и других уровней.

К тому же люди с инвалидностью и их представители, адвокаты будут иметь право самостоятельно обжаловать решение МСЭК.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Еще он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Ранее сообщалоь, что Верховная Рада 29 октября приняла в целом как закон законопроект 11225 об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы, несмотря на достаточно существенные замечания Главного юридического управления парламента.

Закон принят на фоне несколько противоречивых заявлений относительно передачи функций МСЭК в кластерные и сверхкластерные больницы и принятии решений на основании данных ЭСОЗ (министр здравоохранения Виктор Ляшко), но при этом об оставлении функций пока в МСЭК до конца года (председатель профильного комитета Михаил Радуцкий), о создании новой системы еПотенциал (министр соцполитики Оксана Жолнович), согласно которой «вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по выводам мультидисциплинарных команд с использованием цифровых инструментов».

Напомним, что решением СНБО от 22 октября была предусмотрена разработка Кабмином и внесение на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок законопроекта о безотлагательном реформировании системы МСЭК, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

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Владимир Зеленский МСЕК

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