Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

Стане можливою онлайн-участь у засіданнях МСЕК.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Документ, зокрема, передбачає низку оновлень:

можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;

зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи людей для експертизи;

внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень і прозорості.

Також адвокати або інші уповноважені представники людей з інвалідністю матимуть права бути присутніми на засіданні МСЕК. Крім того, пацієнти зможуть запрошувати на засідання і своїх лікарів. Вони зможуть самостійно фотографувати або записувати засідання, а також документи, що формує комісія під час розгляду їхньої справи.

Крім того, Уряд повинен установити максимальні строки, протягом яких треба провести засідання МСЕК та ухвалити рішення. А ще встановити перелік підстав, за яких засідання комісії можуть провести дистанційно або ухвалити рішення заочно, або організувати виїзне засідання.

Також Кабмін має встановити вичерпний перелік грубих порушень, за вчинення яких членів МСЕК на певний строк позбавлятимуть членства в комісіях всіх рівнів та права виконувати функції та брати участь у прийнятті рішень у сфері визначення інвалідності. А також встановити чітке розділення МСЕК на комісії першого, другого та інших рівнів.

До того ж, люди з інвалідністю та їхні представники, адвокати матимуть право самостійно оскаржувати рішення МСЕК.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Ще він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Раніше ми писали, що Верховна Рада 29 жовтня прийняла в цілому як закон законопроект 11225 щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи, незважаючи на досить суттєві зауваження Головного юридичного управління парламенту.

Закон прийнято на фоні дещо суперечливих заяв стосовно передачі функцій МСЕК до кластерних та надкластерних лікарень і прийняття рішень на основі інформації з ЕСОЗ (міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко), але при цьому про залишення функцій поки що у МСЕК до кінця року (голова профільного комітету Михайло Радуцький), про створення нової системи єПотенціал (міністр соцполітики Оксана Жолнович), відповідно до якої «замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів».

Нагадаємо, що рішенням РНБО від 22 жовтня було передбачено розроблення Кабміном та внесення на розгляд Верховної Ради у місячний строк законопроекту про невідкладне реформування системи МСЕК, передбачивши, зокрема, ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

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