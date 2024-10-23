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Функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням — що це означає

12:27, 23 жовтня 2024
Раніше Денис Шмигаль заявив про запровадження європейської моделі замість МСЕК.
Функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням — що це означає
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З 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність. Їх функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням. Про це під час брифінгу щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій та виконання рішення РНБО щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що 22 жовтня після засідання РНБО прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що «до кінця року замість МСЕК розроблять нову європейську модель».

«На виконання указу Президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель. Окрім цього, сьогодні я доручив Міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроекти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі», — наголосив Шмигаль.

Що таке кластерні і надкластерні лікарні

На початку липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон №2347, яким було запущено наступний етап медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень. На виконання вимог цього Закону було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я».

Кожна область стала окремим госпітальним округом, який своєю чергою поділяється на кластери. У межах одного госпітального округу лікарні розділені на надкластерні, кластерні та загальні. 

Протягом червня-липня 2023 року був погоджений та затверджений перелік надкластерних, кластерних та загальних лікарень спроможної мережі. Зараз у 19 областях до спроможної мережі включено 562 заклади, з яких 123 — надкластрені, 157 — кластерних та 282 — загальні заклади.

Наприклад, Київський госпітальний округ складається з 7 кластерів: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський, Вишгородський, Обухівський, Фастівський.

Як зазначає МОЗ, до спроможної мережі округу крім закладів первинної медичної допомоги та екстреної медичної допомоги увійшли 34 заклади спеціалізованої медичної допомоги, з них надкластерними є зокрема Київська обласна клінічна лікарня, Київський обласний спеціалізований медичний центр тощо.

Кластерних у цьому окрузі – 10 закладів. Зокрема, це Обухівська, Фастівська, Васильківська багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, Броварська багатопрофільна клінічна лікарня тощо.

Деталі стосовно фінансування цих заходів з передання функцій Віктор Ляшко не повідомив.

Також він розповів, що Центральну МСЕК планується ліквідувати до 27 жовтня.

«До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю», - підкреслив Ляшко.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що звільнено керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені Пирогова та працівників Міністерства охорони здоров'я, які відповідали за цей напрям.

Автор: Наталя Мамченко

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МОЗ Міністерство охорони здоров'я Віктор Ляшко МСЕК

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