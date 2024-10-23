Практика судів
  1. Суд інфо

Належна поведінка суддів у соціальних мережах — методичні рекомендації

12:22, 23 жовтня 2024
Методичні рекомендації щодо належної поведінки суддів в соціальних мережах підготовлені з урахуванням відповідних міжнародних стандартів.
Належна поведінка суддів у соціальних мережах — методичні рекомендації
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна школа суддів України повідомила, що у межах проекту «Судді в соціальних мережах: у пошуках балансу стриманості та свободи вираження» було проведено аналіз національної практики та нормативних вимог до поведінки українських суддів в соціальних мережах через призму національних стандартів.

Зазначається, що результатами цієї роботи стали Методичні рекомендації щодо належної поведінки суддів в соціальних мережах, підготовлені з урахуванням відповідних міжнародних стандартів щодо поведінки суддів в соціальних мережах та з метою надання методологічної підтримки українським суддя та іншим особам судових органів України стосовно використання соціальних мереж в професійній і позасудовій діяльності. А також Коментар змісту міжнародних стандартів та міжнародно-правових актів щодо правил поведінки суддів у соціальних мережах.

Коментар містить узагальнені роз’яснення, тлумачення та підходи до розуміння міжнародних стандартів (правил) поведінки суддів в соціальних мережах, а також пропонує аналіз положень відповідних міжнародних документів, що визначають поведінку суддів у соціальних мережах (зокрема Висновок КРЄС № 25, Дохійські рекомендації, Бангалорські принципи поведінки суддів, практика ЄСПЛ) та огляд кращих національних практик імплементації відповідних міжнародних стандартів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що З’їзд суддів України 18 вересня затвердив у новій редакції Кодекс суддівської етики, який був розроблений за ініціативи і за безпосередньої участі Ради суддів України. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НШСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Опубліковано закон про зміни до Кодексу з процедур банкрутства щодо імплементації Директиви Європарламенту і Ради ЄС та запровадження процедур превентивної реструктуризації – порівняльна таблиця

Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю, у якій наведено положення Кодексу з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу, Законів «Про судовий збір» та «Про виконавче провадження» у чинній редакції та з урахуванням змін.

Функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням — що це означає

Раніше Денис Шмигаль заявив про запровадження європейської моделі замість МСЕК.

Верховна Рада розширить підстави для розкриття банківської таємниці

До переліку підстав розкриття банками банківської таємниці включать випадки застосування санкцій, розгляд справ щодо захисту інтересів України як держави, а також вжиття нотаріусами заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Верховний Суд висловився стосовно повноважень судів на визначення наявності чи відсутності повноважень у прокурора

Оскільки повноваження прокурора, визначеного керівником відповідного органу прокуратури на досудовому розслідуванні, закінчуються завершенням кримінального провадження, тому суд при визначенні наявності чи відсутності повноважень прокурора не може керуватися положеннями ч. 1 ст. 37 КПК – позиція ВС.

Особа, щодо якої вирішувалося питання про примусові заходи медичного характеру, має право сама подавати апеляційну скаргу – Верховний Суд

Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, користується правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду