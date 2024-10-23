Належна поведінка суддів у соціальних мережах — методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо належної поведінки суддів в соціальних мережах підготовлені з урахуванням відповідних міжнародних стандартів.

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Національна школа суддів України повідомила, що у межах проекту «Судді в соціальних мережах: у пошуках балансу стриманості та свободи вираження» було проведено аналіз національної практики та нормативних вимог до поведінки українських суддів в соціальних мережах через призму національних стандартів.

Зазначається, що результатами цієї роботи стали Методичні рекомендації щодо належної поведінки суддів в соціальних мережах, підготовлені з урахуванням відповідних міжнародних стандартів щодо поведінки суддів в соціальних мережах та з метою надання методологічної підтримки українським суддя та іншим особам судових органів України стосовно використання соціальних мереж в професійній і позасудовій діяльності. А також Коментар змісту міжнародних стандартів та міжнародно-правових актів щодо правил поведінки суддів у соціальних мережах.

Коментар містить узагальнені роз’яснення, тлумачення та підходи до розуміння міжнародних стандартів (правил) поведінки суддів в соціальних мережах, а також пропонує аналіз положень відповідних міжнародних документів, що визначають поведінку суддів у соціальних мережах (зокрема Висновок КРЄС № 25, Дохійські рекомендації, Бангалорські принципи поведінки суддів, практика ЄСПЛ) та огляд кращих національних практик імплементації відповідних міжнародних стандартів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що З’їзд суддів України 18 вересня затвердив у новій редакції Кодекс суддівської етики, який був розроблений за ініціативи і за безпосередньої участі Ради суддів України.

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