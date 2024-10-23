Дружина покинула дітей в Німеччині — чоловік придумав історію про «трійню», щоб виїхати за кордон

Прикордонники з'ясували, що його дружина насправді перебуває в Україні, а документи про народження нібито трійні - підроблені.

26-річний чоловік, який намагався виїхати за кордон, вигадав історію про «трійню» та післяпологову депресію дружини. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

ДПСУ розповідає, що так званий батько трьох дітей намагався виїхати з України з підробними свідоцтвами про народження.

Під час спілкування з прикордонниками чоловік не припиняв запевняти, що малюки нібито народилися у липні і за станом здоровʼя перебувають наразі в інкубаторах. Їхня мама також з ними, у Німеччині.

Проте у прикордонників була інформація про те, що жінка зараз в Україні. Втім, чоловік придумав нову версію - жінка нібито повернулася в Україну, кинувши малюків у чужій країні через післяпологову депресію.

«Насправді документи є підробними і не надають права на перетинання кордону. Отож, «плодючому» громадянину загрожує кримінальна відповідальність за їх підробку», - зазначили в ДПСУ.

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