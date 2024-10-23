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Україна отримала близько $1,1 мільярда траншу від МВФ, — Денис Шмигаль

12:11, 23 жовтня 2024
Кошти спрямують на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.
Україна отримала близько $1,1 мільярда траншу від МВФ, — Денис Шмигаль
Фото: КМУ
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Бюджет України отримав новий транш від Міжнародного валютного фонду, який становить приблизно $1,1 мільярда. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що ці кошти підуть на покриття важливих бюджетних видатків , які не пов'язані з військовими потребами.

"Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом $15,6 млрд. Вдячні Фонду за послідовну підтримку України. Вже розпочинаємо спільну роботу над наступним переглядом програми", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що виконавча рада МВФ 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України, завдяки якому Україна могла розраховувати на 1,1 мільярд доларів. Оновлений меморандум з МВФ допускає підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Також ми писали, що оновлений Меморандум передбачає пенсійну реформу і створення нового Вищого суду з розгляду публічно-правових спорів.

Український уряд також пообіцяв МВФ вжити подальших заходів стосовно підвищення податків у разі потреби, а також здійснити податкову реформу.

Нагадаємо, Україна повинна відібрати за вирішальної участі міжнародних експертів і призначити нового керівника Бюро економічної безпеки до кінця лютого 2025 року — про йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

Крім того, до кінця грудня в Україні мають прийняти зміни до КПК, які скасують обов'язкове закриття провадження у зв'язку з пропуском строків досудового розслідування після повідомлення про підозру. 

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Україна МВФ Денис Шмигаль

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