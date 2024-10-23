Дональд Трамп звинуватив Лейбористську партію Великої Британії у втручанні у вибори в США

Штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа звинуватив британську Лейбористську партію у втручанні в передвиборчу кампанію.

Дональд Трамп подав судову скаргу проти Лейбористської партії Великої Британії, звинувачуючи її в "незаконних іноземних внесках і втручанні в кампанію", щоб підтримати Камалу Гарріс на президентських виборах у США. Про це повідомляє Financial Times.

У скарзі, поданій до незалежної Федеральної виборчої комісії, Лейбористську партію звинувачують у нібито надсиланні політтехнологів для допомоги у передвиборній кампанії кандидата в президенти від Демократичної партії, а Гарріс у тому, що вона нібито прийняла допомогу.

Юристи Трампа посилалися на повідомлення в ЗМІ, де зазначалося, що офіційні особи Лейбористської партії, зокрема керівник апарату прем’єр-міністра Кіра Стармера Морган Максвіні, його головна стратегиня Дебора Маттінсон та директор з комунікацій Даунінг-стріт Метью Дойл, останніми місяцями їздили до США, щоб консультувати кампанію Гарріс.

У скарзі також згадується вже видалений пост у LinkedIn від Софії Патель, керівниці операцій Лейбористської партії, яка написала, що "майже 100" нинішніх і колишніх співробітників Лейбористської партії поїдуть до США в найближчі тижні, щоб допомогти обрати Гарріс.

Нагадаємо, що Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника McDonald's у штаті Пенсильванія – у відповідь на згадки Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток.

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