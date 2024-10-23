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Дональд Трамп обвинил Лейбористскую партию Великобритании во вмешательстве в выборы в США

12:04, 23 октября 2024
Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил британскую Лейбористскую партию во вмешательстве в предвыборную кампанию.
Дональд Трамп обвинил Лейбористскую партию Великобритании во вмешательстве в выборы в США
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Дональд Трамп подал судебную жалобу против Лейбористской партии Великобритании, обвиняя ее в "незаконных иностранных вкладах и вмешательстве в кампанию", чтобы поддержать Камалу Гаррис на президентских выборах в США. Об этом сообщает Financial Times.

В жалобе, поданной независимой Федеральной избирательной комиссии, Лейбористскую партию обвиняют в якобы отправке политтехнологов для помощи в предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии, а Гаррис в том, что она якобы приняла помощь.

Юристы Трампа ссылались на сообщения в СМИ, где отмечалось, что официальные лица Лейбористской партии, в том числе руководитель аппарата премьер-министра Кира Стармера Морган Максвини, его главная стратегиня Дебора Маттинсон и директор по коммуникациям Даунинг-стрит Мэтью Дойл, в последние месяцы ездили в США. консультировать кампанию Гаррис.

В жалобе также упоминается уже удаленный пост в LinkedIn от Софии Патель, руководительницы операций Лейбористской партии, написавшей, что "почти 100" нынешних и бывших сотрудников Лейбористской партии поедут в США в ближайшие недели, чтобы помочь выбрать Гаррис.

Напомним, Трамп в рамках своей предвыборной кампании на время взял на себя роль работника McDonald's в штате Пенсильвания – в ответ на упоминания Камалы Гаррис о том, что она в студенческие годы имела такую ​​подработку.

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США выборы Дональд Трамп Великобритания

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