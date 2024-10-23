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В Беларуси назначили дату президентских выборов

11:43, 23 октября 2024
Стала известна дата выборов президента Беларуси.
В Беларуси назначили дату президентских выборов
Фото: slovoidilo.ua
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В Беларуси была назначена дата президентских выборов – они состоятся 26 января 2025 года. Такое решение было принято на заседании Палаты представителей. Об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, с июля 1994 года Беларусью руководит Александр Лукашенко. В своей жизни он занимал только две руководящие должности: директора совхоза и президента Белоруссии.

Всего Лукашенко баллотировался на пост президента шесть раз — в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах и почти каждый раз, по данным ЦИК, набирал более 80% голосов.

Напомним, результаты последних выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, не были признаны представителями оппозиции и ряда стран мира.

В результате выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые длились несколько месяцев.

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Александр Лукашенко Беларусь

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