Военнообязанный проигнорировал пришедшую по почте повестку — какие последствия

В ТЦК ответили, что будет, если не забрать повестку из почты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность посылать повестки «Укрпочтой». Повестки будут посылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

За игнорирование пришедшей по почте повестки предусмотрена административная ответственность. Об этом заявил начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко в эфире телемарафона.

Кабинет министров ввел административную ответственность для лиц, которые не явятся в территориальные центры комплектования после получения повестки по почте. Получатели должны посетить ТЦК в течение семи дней или в указанный срок.

«Постановлением Кабмина №560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть, определен определенный перечень, и он должен быть документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности», – сказал он.

В случае если военнообязанный не заберет повестку в срок, она будет считаться не доставленной, и ему будет грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Начальник административного отдела ТЦК в Киеве отметил, что процесс оповещения по почте еще не налажен из-за проблем, возникающих во время тестового режима, в частности, с лицами, имеющими право на отсрочку.

Анонсированные механизмы автоматического бронирования и отсрочки еще не заработали. Это создает сложности и негативное отношение к ТЦК. Коротченко подчеркивает, что в настоящее время инструмент повесток по почте не внес существенных изменений в работу ТЦК и СП.

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