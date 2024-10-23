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Військовозобов'язаний проігнорував повістку, яка прийшла поштою — які наслідки

13:51, 23 жовтня 2024
У ТЦК відповіли, що буде, якщо не забрати повістку з пошти.
Військовозобов'язаний проігнорував повістку, яка прийшла поштою — які наслідки
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки «Укрпоштою». Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

За ігнорування повістки, яка прийшла поштою, передбачено адміністративну відповідальність. Про заявив начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко в ефірі телемарафону.

Кабінет міністрів запровадив адміністративну відповідальність для осіб, які не з'являться до територіальних центрів комплектування після отримання повістки поштою. Отримувачі повинні відвідати ТЦК протягом семи днів або у зазначений термін.

«Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто визначений певний перелік, і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності»,– сказав він.

У разі, якщо військовозобов'язаний не забере повістку в термін, вона буде вважатися не доставленою, і йому загрожуватиме штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Начальник адміністративного відділу ТЦК у Києві зазначив, що процес оповіщення поштою ще не налагоджений через проблеми, які виникають під час тестового режиму, зокрема, з особами, що мають право на відстрочку.

Анонсовані механізми автоматичного бронювання і відстрочок ще не запрацювали. Це створює складнощі та негативне ставлення до ТЦК. Коротченко підкреслює, що на цей час інструмент повісток поштою не вніс істотних змін у роботу ТЦК та СП.

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