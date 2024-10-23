На Вінниччині затримали ділка, який намагався переправити військовозобов’язаних через кордон

Зловмиснику тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

На Вінниччині затримали 46-річного жителя Могилів-Подільського, який намагався незаконно переправити військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисник за 8 000 - 14 000 доларів сприяв у переправленні через кордон групі чоловіків 19-39 років з різних регіонів України. Затриманий забирав «мандрівників» з Вінниці та на власному авто Hyndai привіз до прикордонної зони.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.