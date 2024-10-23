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На Вінниччині затримали ділка, який намагався переправити військовозобов’язаних через кордон

13:34, 23 жовтня 2024
Зловмиснику тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.
На Вінниччині затримали ділка, який намагався переправити військовозобов’язаних через кордон
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На Вінниччині затримали 46-річного жителя Могилів-Подільського, який намагався незаконно переправити військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисник за 8 000 - 14 000 доларів сприяв у переправленні через кордон групі чоловіків 19-39 років з різних регіонів України. Затриманий забирав «мандрівників» з Вінниці та на власному авто Hyndai привіз до прикордонної зони.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

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