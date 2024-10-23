Верховна Рада розширить підстави для розкриття банківської таємниці

До переліку підстав розкриття банками банківської таємниці включать випадки застосування санкцій, розгляд справ щодо захисту інтересів України як держави, а також вжиття нотаріусами заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Комітет з питань правової політики 22 жовтня ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти в цілому законопроект щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин

Йдеться про законопроект №9235 щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Наразі текст проекту до другого читання не опубліковано.

Як зазначили у Комітеті, законопроект було розроблено з метою забезпечення законодавчих передумов включення до переліку підстав розкриття банками банківської таємниці випадків застосування санкцій, зазначених у рішеннях уповноважених органів державної влади, розгляді справ щодо захисту інтересів України як держави, а також вжиття нотаріусами заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Будуть внесені відповідні зміни до Цивільного кодексу та законів «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність» та «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Цими змінами, зокрема, пропонується:

визначити порядок встановлення нотаріусами опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

розширити перелік осіб, яким банки розкриватимуть інформацію, що становить банківську таємницю, зокрема, передбачити її розкриття на запити нотаріусів для вчинення нотаріальної дії з вжиття заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Загалом у разі прийняття законопроекту реалізація його положень дозволить близьким особам, зокрема, членам сім’ї фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою чи зниклою безвісти за особливих обставин, отримувати від нотаріуса свідоцтво про встановлення опіки над майном вказаних осіб, а також забезпечити захист прав та інтересів України в закордонних юрисдикціях під час розгляду справ, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України.

Крім того, Комітет розглянув законопроект №11440 про внесення змін до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо забезпечення механізму державної реєстрації права власності на нерухоме майно за відсутності доступу до матеріалів підприємств бюро технічної інвентаризації, і рекомендував прийняти його у першому читанні за основу.

Законопроект спрямований на запровадження механізму державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, без необхідності підтвердження такої реєстрації органом, який її здійснив.

Законопроектом пропонується доповнити Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» нормами щодо особливостей державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, реєстрацію яких проведено БТІ з використанням паперових носіїв інформації, за відсутності відповідних реєстрових книг у зв’язку з їх знищенням чи зберіганням на територіях активних бойових дій або на тимчасово територіях України.

Як вказали у Комітеті, передбачені законопроектом правові механізми є вкрай необхідними на сьогодні з огляду на відсутність доступу до деяких архівів БТІ та необхідність оперативного проведення державної реєстрації, яка є однією з умов одержання компенсаційних виплат особами, майно яких є знищеним або пошкодженим внаслідок бойових дій.

Необхідність правового врегулювання цих питань неодноразово порушувалась у зверненнях військових державних адміністрацій, громадян та суб’єктів державної реєстрації.

Автор: Наталя Мамченко

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