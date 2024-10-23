Верховная Рада расширит основания для раскрытия банковской тайны

В перечень оснований раскрытия банками банковской тайны включат случаи применения санкций, рассмотрение дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Комитет по вопросам правовой политики 22 октября принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект об отдельных вопросах раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах

Речь идет о законопроекте №9235 по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Пока текст проекта ко второму чтению не опубликован.

Как отметили в Комитете, законопроект был разработан с целью обеспечения законодательных предпосылок включения в перечень оснований раскрытия банками банковской тайны случаев применения санкций, указанных в решениях уполномоченных органов государственной власти, рассмотрении дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Будут внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс и законы «О нотариате», «О банках и банковской деятельности» и «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

Этими изменениями предлагается:

определить порядок установления нотариусами опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, а также лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

расширить перечень лиц, которым банки будут раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну, в частности, предусмотреть ее раскрытие по запросам нотариусов для совершения нотариального действия по принятию мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести за особых обстоятельствах.

В случае принятия законопроекта реализация его положений позволит близким лицам, в частности, членам семьи физического лица, признанного безвестно отсутствующим или пропавшим без вести при особых обстоятельствах, получать от нотариуса свидетельство об установлении опеки над имуществом указанных лиц, а также обеспечить защиту прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикциях при рассмотрении дел, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме того, Комитет рассмотрел законопроект №11440 о внесении изменений в Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» об обеспечении механизма государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество при отсутствии доступа к материалам предприятий бюро технической инвентаризации, и рекомендовал принять его в первом чтении за основу.

Законопроект направлен на введение механизма государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество, возникших в установленном законодательством порядке до 1 января 2013, без необходимости подтверждения такой регистрации органом, который ее осуществил.

Законопроектом предлагается дополнить Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» нормами об особенностях государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество, регистрация которых проведена БТИ с использованием бумажных носителей информации, при отсутствии соответствующих регистровых книг в связи с их уничтожением или хранением на территориях активных боевых действий или временно территориях Украины.

Как указали в Комитете, предусмотренные законопроектом правовые механизмы крайне необходимы сегодня с учетом отсутствия доступа к некоторым архивам БТИ и необходимости оперативного проведения государственной регистрации, которая является одним из условий получения компенсационных выплат лицами, имущество которых уничтожено или повреждено в результате боевых действий.

Необходимость правового урегулирования этих вопросов неоднократно поднималась в обращениях военных государственных администраций, граждан и субъектов государственной регистрации.

Автор: Наталья Мамченко

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