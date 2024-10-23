Верховная Рада расширит основания для раскрытия банковской тайны

Комитет по вопросам правовой политики 22 октября принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект об отдельных вопросах раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах
Речь идет о законопроекте №9235 по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Пока текст проекта ко второму чтению не опубликован.
Как отметили в Комитете, законопроект был разработан с целью обеспечения законодательных предпосылок включения в перечень оснований раскрытия банками банковской тайны случаев применения санкций, указанных в решениях уполномоченных органов государственной власти, рассмотрении дел по защите интересов Украины как государства, а также принятие нотариусами мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Будут внесены соответствующие изменения в Гражданский кодекс и законы «О нотариате», «О банках и банковской деятельности» и «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».
Этими изменениями предлагается:
В случае принятия законопроекта реализация его положений позволит близким лицам, в частности, членам семьи физического лица, признанного безвестно отсутствующим или пропавшим без вести при особых обстоятельствах, получать от нотариуса свидетельство об установлении опеки над имуществом указанных лиц, а также обеспечить защиту прав и интересов Украины в зарубежных юрисдикциях при рассмотрении дел, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины.
Кроме того, Комитет рассмотрел законопроект №11440 о внесении изменений в Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» об обеспечении механизма государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество при отсутствии доступа к материалам предприятий бюро технической инвентаризации, и рекомендовал принять его в первом чтении за основу.
Законопроект направлен на введение механизма государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество, возникших в установленном законодательством порядке до 1 января 2013, без необходимости подтверждения такой регистрации органом, который ее осуществил.
Законопроектом предлагается дополнить Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» нормами об особенностях государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество, регистрация которых проведена БТИ с использованием бумажных носителей информации, при отсутствии соответствующих регистровых книг в связи с их уничтожением или хранением на территориях активных боевых действий или временно территориях Украины.
Как указали в Комитете, предусмотренные законопроектом правовые механизмы крайне необходимы сегодня с учетом отсутствия доступа к некоторым архивам БТИ и необходимости оперативного проведения государственной регистрации, которая является одним из условий получения компенсационных выплат лицами, имущество которых уничтожено или повреждено в результате боевых действий.
Необходимость правового урегулирования этих вопросов неоднократно поднималась в обращениях военных государственных администраций, граждан и субъектов государственной регистрации.
Автор: Наталья Мамченко
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