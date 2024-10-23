В Винницкой области задержали дельца, который пытался переправить военнообязанных через границу

Злоумышленнику теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

В Винницкой области задержали 46-летнего жителя Могилев-Подольского, который пытался незаконно переправить военнообязанных через границу. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Злоумышленник за 8 000 – 14 000 долларов способствовал в переправке через границу группе мужчин 19-39 лет из разных регионов Украины. Задержанный забирал «путешественников» из Винницы и на собственном автомобиле Hyndai привез в приграничную зону.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

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