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У Білорусі призначили дату президентських виборів

11:43, 23 жовтня 2024
Стала відома дата виборів президента Білорусі.
У Білорусі призначили дату президентських виборів
Фото: slovoidilo.ua
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У Білорусі була призначена дата президентських виборів —вони відбудуться 26 січня 2025 року. Таке рішення ухвалено на засіданні Палати представників. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, із липня 1994 року Білоруссю керує Олександр Лукашенко. У своєму житті він обіймав лише дві керівні посади: директора радгоспу та президента Білорусі.

Всього Лукашенко балотувався на посаду президента шість разів — у 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020 роках, і майже щоразу, за даними ЦВК, набирав понад 80% голосів.

Нагадаємо, результати останніх виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року, не були визнані представниками опозиції та низки країн світу.

Внаслідок виборів в Білорусі почалися масові акції протесту, які тривали декілька місяців.

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Олександр Лукашенко Білорусь

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