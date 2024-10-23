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Украина получила около $1,1 миллиарда транша от МВФ, — Денис Шмыгаль

12:11, 23 октября 2024
Средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.
Украина получила около $1,1 миллиарда транша от МВФ, — Денис Шмыгаль
Фото: КМУ
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Бюджет Украины получил новый транш от Международного валютного фонда, который составляет около $1,1 миллиарда. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что эти средства пойдут на покрытие важных бюджетных расходов, не связанных с военными потребностями.

"Этот транш мы получили благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в размере $15,6 млрд. Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над последующим просмотром программы", – сказал Шмыгаль.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что исполнительный совет МВФ 18 октября завершил пятый пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины, благодаря которому Украина могла рассчитывать на 1,1 миллиарда долларов. Обновленный меморандум с МВФ допускает повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Также мы писали, что обновленный Меморандум предусматривает пенсионную реформу и создание нового Высшего суда по рассмотрению публично-правовых споров.

Украинское правительство также пообещало МВФ принять дальнейшие меры по повышению налогов в случае необходимости, а также осуществить налоговую реформу.

Напомним, Украина должна отобрать при решающем участии международных экспертов и назначить нового руководителя Бюро экономической безопасности до конца февраля 2025 года - говорится в обновленном Меморандуме с МВФ.

Кроме того, до конца декабря в Украине должны принять изменения в УПК, которые отменят обязательное закрытие производства в связи с пропуском сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении.

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Украина МВФ Денис Шмыгаль

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