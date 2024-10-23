Жена бросила детей в Германии — мужчина придумал историю о «тройне», чтобы уехать за границу

Пограничники выяснили, что его жена действительно находится в Украине, а документы о рождении якобы тройные - поддельные.

26-летний мужчина, пытавшийся уехать за границу, придумал историю о «тройней» и послеродовой депрессии жены. Об этом сообщает Госпогранслужба.

ГПСУ рассказывает, что так называемый отец троих детей пытался уехать из Украины с поддельными свидетельствами о рождении.

Во время общения с пограничниками мужчина не переставал уверять, что малыши якобы родились в июле и по состоянию здоровья находятся в инкубаторах. Их мама тоже с ними, в Германии.

Однако у пограничников была информация о том, что женщина сейчас в Украине. Впрочем, мужчина придумал новую версию – женщина якобы вернулась в Украину, бросив малышей в чужой стране из-за послеродовой депрессии.

«На самом деле документы поддельные и не предоставляют права на пересечение границы. Так что «плодящему» гражданину грозит уголовная ответственность за их подделку», - отметили в ГНСУ.