Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Денис Шмигаль: МСЕК будуть ліквідовані до кінця року, замість них буде європейська модель

21:52, 22 жовтня 2024
Прем'єр також повідомив, що очільник МОЗ вже звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту міністерства.
Денис Шмигаль: МСЕК будуть ліквідовані до кінця року, замість них буде європейська модель
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за результатами засідання РНБО Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень.

Зокрема, до кінця року замість МСЕК розроблять нову європейську модель.

« На виконання указу Президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель. Окрім цього, сьогодні я доручив Міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі», — наголосив Шмигаль.

Окрім того, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав низку наказів про звільнення.

За словами прем’єр-міністра, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Також проведуть перевірку і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

«Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК», — підкреслив Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

МОЗ Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Денис Шмигаль МСЕК РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Шмигаль: МСЕК будуть ліквідовані до кінця року, замість них буде європейська модель

Прем'єр також повідомив, що очільник МОЗ вже звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту міністерства.

Були дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я та міністра соціальної політики – Володимир Зеленський про ситуацію з МСЕК

Володимир Зеленський назвав непереконливими доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністерки соцполітики Оксани Жолнович щодо ситуації з МСЕК.

Мінфін: Меморандум з МВФ включає потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, але лише за умови виділення ресурсів для захисту вразливих домогосподарств

Усі оновлення Меморандуму з МВФ розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну – Міністерство фінансів України.

Державна судова адміністрація остаточно програла судовий процес проти Ради суддів України

Верховний Суд вказав, що РСУ не перевищувала своїх повноважень і мала право на звернення із заявою щодо дій або бездіяльності ДСА.

МСЕК буде ліквідовано з 31 грудня, а щодо пенсійних виплат по інвалідності посадовцям проведуть аудит – рішення РНБО

Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо підготовки законопроектів про ліквідацію МСЕК, а також перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси