Денис Шмигаль: МСЕК будуть ліквідовані до кінця року, замість них буде європейська модель

Прем'єр також повідомив, що очільник МОЗ вже звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту міністерства.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за результатами засідання РНБО Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень.

Зокрема, до кінця року замість МСЕК розроблять нову європейську модель.

« На виконання указу Президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель. Окрім цього, сьогодні я доручив Міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі», — наголосив Шмигаль.

Окрім того, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав низку наказів про звільнення.

За словами прем’єр-міністра, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Також проведуть перевірку і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців.

«Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК», — підкреслив Денис Шмигаль.