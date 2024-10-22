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Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про ринок землі

21:37, 22 жовтня 2024
КСУ розпочав розгляд справи про конституційність закону щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення та окремих приписів Земельного кодексу України.
Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо конституційності закону про ринок землі
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Конституційний Суд України 22 жовтня розпочав розгляд справи про конституційність закону щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення та окремих приписів Земельного кодексу України.

Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справи за конституційними поданнями 48 та 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», окремих положень Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом.

Суддя-доповідач у цій справі Галина Юровська вказала, що зазначені конституційні провадження з огляду на те, що в них порушено питання щодо відповідності Конституції України, зокрема, Закону, були об’єднані в одне провадження.

Зі змісту конституційних подань випливає таке.

Народні депутати України просили визнати неконституційними Закон, положення абзаців шостого, сьомого, восьмого частини першої, абзацу дев’ятого частини першої, частини другої, частини четвертої, частини шостої статті 130, частини першої статті 145, пункту 6-1, підпунктів «а», «б» пункту 15 розділу Х Перехідні положення Кодексу.

Автори клопотань вважають, що Закон є неконституційним, оскільки його прийняття Верховною Радою України відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення. Положення Закону, як і його мета, суперечать приписам Конституції України. Також народні депутати України наголошують, що питання, які стосуються землі, яка є об’єктом права власності Українського народу, не можуть вирішуватись без волевиявлення громадян України на всеукраїнському референдумі.

Для забезпечення повного і об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення було направлено запити до органів державної влади, навчальних закладів, наукових установ і членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду з проханням висловити позиції щодо питань, порушених у відповідних конституційних поданнях. Відповіді на запити буде досліджено на закритій частині пленарного засідання Великої палати Суду.

Окрім цього, під час відкритої частини пленарного засідання Суд також розглянув два клопотання від представників суб’єкта права на конституційне подання: про визнання конституційного провадження у цій справі невідкладним та про зміну форми конституційного провадження з письмової на усну. За результатами розгляду Суд відмовив у їх задоволенні, водночас зазначивши, що відповідно до вимог частини третьої статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» у справі, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремі питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для подальшого обговорення питань, пов’язаних із конституційним провадженням у цій справі.

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КСУ ринок землі

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