Умови проведення конкурсу та добору на посади суддів необхідно спростити – ВККС та Верховна Рада

Інакше, як вважають у ВККС та парламенті, конкурс в апеляції може провалитися, а у доборі на посади суддів не буде багато кандидатів.

Джерело фото: ВККС

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 22 жовтня вирішив суттєво змінити редакцію законопроекту № 11425, який передбачає зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» у частині конкурсних процедур на посади суддів.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета» 15 серпня Комітет з питань правової політики підтримав законопроект № 11425 від 22 липня 2024 року, який передбачає скасування вимоги про необхідність набрати не менше 75% вірних відповідей за тестування на когнітивні здібності (IQ-тест). Також було запропоновано надати ВККС право самостійно визначати прохідний бал за тестування когнітивних здібностей.

Вказаний законопроект став спробою «скорегувати» зміни, які були внесені до Закону «Про судоустрій і статус суддів» законом про удосконалення процедур суддівської кар’єри № 3511-IX від 9 грудня 2023 року.

Справа в тому, що ВККС влітку повідомила, що вимога набрати не менше 75% вірних відповідей за тестування на когнітивні здібності, може стати проблемою для конкурсу на посади суддів апеляційних судів, а також для подальших конкурсів.

Однак, у вересні ВККС знов повідомила, що запропонованих змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» недостатньо для ефективного та якісного проведення як конкурсів на посади суддів, так і добору на посади суддів, який Комісія планує оголосити у грудні 2024 року.

Зокрема, у Комісії зазначили, що учасникам добору на посади суддів, згідно до закону № 3511-IX, доведеться складати аж 10 тестувань та практичних завдань. Це, на думку Комісії, може налякати потенційних кандидатів на посади суддів, через що добір на посади суддів не зможе досягнути своєї мети – заповнення вакансій в судах першої інстанції.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики 22 жовтня голова ВККС Андрій Пасічник повідомив, що необхідно спростити процедури як конкурсів на посади суддів, так і процедуру добору на посади суддів. Це, за розрахунками Комісії, дозволить збільшити кількість кандидатів на посади суддів.

Член Комісії Надія Кобецька додала, що кількість процедур добору на посади суддів доцільно скоротити.

«Потрібно повернутися до практики, яка діяла під час проведення попереднього добору на посади суддів, коли кандидати складали тестування та практичні завдання по спеціалізації за бажанням. Тобто, до порядку, коли кандидат сам обирає, які судові спеціалізації йому цікаві. Інакше людей у нас в доборі не буде», - зазначила представник Комісії.

Також члени ВККС підтвердили свою попередню позицію, що вимоги про необхідність набрати не менше 75% вірних відповідей за тестування на когнітивні здібності потрібно скасувати.

Цікаво, що Андрій Пасічник розповів народним депутатам про те, що запропоновані ВККС зміни до процедур конкурсів та добору на посаду суддів вже погоджені та схвалені міжнародними партнерами України, зокрема, проектами технічної допомоги Україні – USAID, IDLO та Pravo-Justice.

«Ми провели консультації з донорськими організаціями, міжнародними нашими партнерами. Вони підтримують запропоновані зміни. Вони погодилися з нашими аргументами, оскільки теж зацікавлені у якнайшвидшому та якісному проведенні добору. Заперечень з їх сторони не поступало», - повідомив голова ВККС.

«Ми також підтримуємо запропоновані зміни. Необхідно мінімізувати ризики зриву конкурсу в апеляції. Колапс апеляційних судів допустити не можна», - у свою чергу додав заступник голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов.

Відтак, без тривалих дискусій, Комітет з питань правової політики схвалив фактично нову редакцію законопроекту щодо змін у Закон «Про судоустрій і статус суддів», який тепер буде позначатися як № 11425-д.

Автор: В’ячеслав Хрипун