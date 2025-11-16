ЄСПЛ зобов’язав Латвію виплатити компенсацію за незаконне утримання психічно хворої жінки у в’язниці всупереч рішенню суду

Суд визнав, що Латвія понад пів року не виконувала медичні висновки та судові накази, залишивши жінку з тяжким психічним розладом у звичайній тюрмі.

Європейський суд з прав людини визнав Латвію винною у порушенні права на свободу та особисту безпеку після того, як держава майже пів року тримала психічно хвору жінку у звичайній в’язниці, попри судовий наказ про її переведення до лікарні. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

ЄСПЛ одноголосно постановив, що Латвія грубо порушила статтю 5 Європейської конвенції з прав людини, адже залишила пацієнтку, відому під ініціалами М.А., у тюрмі, хоча національні суди та лікарі підтвердили: вона не може відбувати покарання через тяжкий психічний стан і потребує госпіталізації.

Жінка, народжена у 1967 році, багато років мала серйозні проблеми зі здоров’ям: органічний розлад особистості та епілепсію. У 2018 році її засудили до чотирьох років за шахрайство та підробку документів і відправили до жіночої колонії Ілґуціємс у Ризі.

У 2020 році відкрили нову справу про шахрайство, і для перевірки осудності жінку направили до психіатричного центру. Лікарі підтвердили: її стан значно погіршився, вона не здатна брати участь у суді або відбувати покарання. Медики рекомендовали негайне переведення до психлікарні на тривале лікування.

У липні 2021 року суд формально ухвалив перевести М.А. до медзакладу. Але рішення так і не виконали.

Пів року у в'язниці замість лікарні

Замість лікування М.А. повернули у звичайну в’язницю, де вона залишалась майже шість місяців — у той час, як різні суди сперечалися між собою щодо правильності процедури її звільнення та повторних оцінок.

Лише у лютому 2022 року інший суд припинив її тюремний термін і нарешті направив на лікування.

ЄСПЛ наголосив:

затримка була надмірною і невиправданою,

держава мала діяти негайно, щойно стало відомо про медичні висновки,

тюремне утримання без належної терапії стало підміною лікування покаранням.

Суд підкреслив, що медична допомога у колонії була лише базовою, без індивідуальної програми, що суперечить принципу, згідно з яким позбавлення свободи осіб із психічними розладами можливе лише за умови реального лікування.

Чому виникла така затримка

ЄСПЛ визнав, що латвійська влада намагалася дотримуватися процедури. Переведення до лікарні вимагало окремого рішення про звільнення від попереднього вироку. Проте два районні суди не змогли узгодити свої дії:

один уже визнав жінку неосудною та наказав лікування,

інший вимагав нової експертизи, попри наявні висновки.

До цього додалися затримки, спричинені пандемією COVID-19.

Реакція експертів

Фахівці зазначають: справа вказує на системну проблему поводження з психічно хворими в’язнями.

Правник Чарлі Брукер зазначив, що ув’язнені не втрачають фундаментальних прав, і якщо в’язниця не здатна надати необхідне лікування, держава має юридичний і моральний обов’язок перевести людину до спеціалізованого закладу.

Юрист Тео Гавріелідіс наголосив, що традиційні тюрми просто не пристосовані до роботи з пацієнтами з комплексними психічними розладами, а нехтування лікуванням лише погіршує стан та унеможливлює повернення до нормального життя.

Вердикт і компенсація

ЄСПЛ ухвалив, що М.А. утримували незаконно, і зобов’язав Латвію виплатити їй 9 000 євро компенсації.

Адвокатка М.А. заявила, що в’язниця ігнорувала вимоги експертів і її численні звернення щодо виконання рішення суду: «Вони не мали права суперечити висновкам психіатрів. Вони мали діяти негайно — але не зробили цього».

Міністерство юстиції Латвії заявило, що вивчає рішення і може звернутися до Великої палати ЄСПЛ.

Рішення стане остаточним через три місяці, якщо сторони не вимагатимуть його перегляду.

